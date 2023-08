Koszykarz znany z NBA skazany. Zdefraudował ogromną sumę pieniędzy

Terrence Williams, były zawodnik koszykarskiej ligi NBA, został skazany na 10 lat więzienia za defraudację milionów dolarów ze specjalnego programu zdrowotnego dla emerytowanych zawodników. W proceder było zamieszanych co najmniej 19 graczy - ogłosił sąd federalny w Nowym Jorku

Williams w latach 2009-2013 grał w New Jersey Nets, Houston Rockets, Sacramento Kings oraz Boston Celtics.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentacja Polski leci do Belgradu. Naturalizowany środkowy dołączył do kadry

Wokół sprawy zrobiło się głośno dwa lata temu, gdy w ligowych dokumentach dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego dla byłych zawodników ligi coś się zaczęło nie zgadzać. Liga zatrudniła specjalną agencję, która miała pomóc wyjaśnić nieścisłości. Ta odkryła, że doszło do bardzo poważnego przestępstwa. Mózgiem całej operacji dotyczącej defraudacji pieniędzy z programu zdrowotnego oraz kradzieży tożsamości był Terrence Williams. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy Williams zaczął wiele osób szantażować, a nawet się pod nich podszywać, by pieniądze trafiały na jego konto. Proceder trwał w latach 2017-2021. Oskarżony stanął przed sądem i przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów.

Ustalono, że złożono co najmniej 5 milionów dolarów fałszywych roszczeń, a z tego tytułu wypłacono połowę tej sumy. Williamsowi groziło do 12 lat pozbawienia wolności za defraudację i dwa lata za kradzież tożsamości. Miał także otrzymać około 300 tys. dolarów łapówek od osób, które skorzystały na jego planie. Skazany liczył na nie więcej niż 50 miesięcy.

Sąd również skazał go na zapłacenie 2,5 miliona dolarów zwrotu na rzecz planu świadczeń zdrowotnych i socjalnych graczy NBA oraz na grzywnę 653 673 dolarów, zgodnie z zawartą ugodą. 36-latek od maja 2022 roku przebywa w więzieniu w nowojorskim Brooklynie.

psz, PAP