Kto zakończy sezon jako "jedynka" rankingu WTA? Słynny trener zabrał głos

Obecny sezon damskiego tenisa rozgrzewa kibiców do czerwoności. Iga Świątek, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina dystansują resztę stawki, rozgrywając między sobą pasjonujący bój o prymat. Która z nich zakończy go zwycięsko? Głos na ten temat zabrał znany trener Nigel Sears.

Iga Świątek od kwietnia 2022 roku jest liderką światowego rankingu. W ostatnich miesiącach musi jednak bronić się przed zaciekłymi atakami ze strony Aryny Sabalenki. Według notowania z 31 lipca obie zawodniczki dzieli 645 punktów - Polka ma ich 9490, podczas gdy Białorusinka - 8845.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek już w Montrealu. Powalczy o przełamanie złej passy

Za plecami najlpeszej dwójki czai się Jelena Rybakina. Kazaszka zebrała 5465 "oczek", czyli wyraźnie mniej niż Świątek i Sabalenka, ale niejednokrotnie udowadniała w czasie tego sezonu, że potrafi być groźna.

Na pytanie o to, która tenisistka będzie światową "jedynką" na koniec roku, odpowiedział w podcaście "Control the Controllables" Nigel Sears, były trener między innymi Emmy Raducanu. - Postawiłbym na Igę Świątek. Prawdopodobnie wszystko rozegra się między nią a Aryną Sabalenką i Jeleną Rybakiną. Te trzy są w grze. Myślę jednak, że Polka jest trochę bardziej kompletna od nich, więc to ją wybiorę - powiedział szkoleniowiec.

Tour przeniósł się do do Ameryki Północnej. Mniejsze turnieje - jak w Cincinnati i Montrealu - posłużą zawodniczkom do optymalnego przygotowania się do wielkoszlemowego US Open na przełomie sierpnia i września.

JŻ, Polsat Sport