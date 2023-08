Łatwiejsze zadanie dla Natalii Kaczmarek. Mocna rywalka nie wystartuje na mistrzostwach świata

Femke Bol w mistrzostwach świata w Budapeszcie nie będzie rywalizować z Natalią Kaczmarek w biegu na 400 m. Holenderska lekkoatletka została zgłoszona do trzech konkurencji: 400 m przez płotki oraz żeńskiej i mieszanej sztafety 4x400 m.

Femke Bol w zeszłym roku w Monachium została potrójną mistrzynią Europy (400 m, 400 m ppł i sztafeta 4x400 m). Natomiast w tegorocznych halowych ME w Stambule zdobyła dwa złote medale (400 m i sztafeta 4x400 m).

Jej koronną konkurencją jest bieg na 400 m ppł. 23 lipca podczas mityngu Diamentowej Ligi w Londynie poprawiła własny rekord Europy. 51,45 to drugi wynik w historii światowej lekkoatletyki. Bol regularnie udowadnia jednak, że doskonale radzi sobie również w biegu bez płotków. W czerwcu na Stadionie Śląskim w Chorzowie przebiegła 400 m w czasie 49,82 i zdobyła złoty medal Igrzysk Europejskich. Natomiast w marcu Stambule ustanowiła halowy rekord świata - 49,26.

Rezygnacja Bol z udziału w indywidualnym biegu na jedno okrążenie jest dobrą wiadomością dla Kaczmarek, której ubyła groźna konkurentka. Reprezentantka Holandii w zeszłym roku w każdej bezpośredniej rywalizacji okazywała się lepsza od Polki. Wyprzedziła ją choćby w Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie i finale ME w Monachium. W Budapeszcie na 400 m pobiegnie natomiast inna Holenderka biegająca 400 m poniżej 50 sekund - Lieke Klaver.

W tym sezonie Kaczmarek poprawiła rekord życiowy (49,48) i zajmuje piąte miejsce na świecie. Najszybsza na 400 m jest Amerykanka Sydney McLaughlin-Levrone (48,74). Rekordzistka świata na 400 m ppł (50,68) w tym roku skupia się na płaskim dystansie.

Jedną z gwiazd reprezentacji Holandii jest pochodząca z Etiopii Sifan Hassan, która została zgłoszona do startu na 1500, 5000 i 10000 m, co oznacza, że w przypadku awansu do finałów podczas czempionatu w Budapeszcie może wziąć udział nawet w siedmiu biegach.

Hassan już od wielu sezonów popisuje się swoją wszechstronnością i wytrzymałością. Doskonale radzi sobie na długich i średnich dystansach. W MŚ w Dausze w 2019 roku wywalczyła złoto na 1500 i 10000 m, a dwa lata później w Tokio została podwójną mistrzynią olimpijską na 5000 i 10000 m oraz zdobyła brązowy medal na 1500 m.

Lekkoatletyczne MŚ w Budapeszcie potrwają od 19 do 27 sierpnia. Przed rokiem w Eugene biało-czerwoni wywalczyli cztery medale MŚ - złoty i trzy srebrne. Katarzyna Zdziebło była druga w chodzie na 20 i 35 km, natomiast w rzucie młotem triumfował Paweł Fajdek przed Wojciechem Nowickim.

psz, PAP