MotoGP: Grand Prix Wielkiej Brytanii. Gdzie obejrzeć transmisję?

Po pięciotygodniowej przerwie wakacyjnej, najlepsi motocykliści świata wracają do ścigania. W najbliższy weekend będą gościli na torze Silverstone, który będzie areną zmagań. Transmisja sesji treningowych oraz wyścigów we wszystkich klasach w Polsacie Sport Premium 2, na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.