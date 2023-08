Do piątkowej konfrontacji kielczanie przystępują po dwutygodniowej przerwie. Mecz drugiej kolejki z Rakowem Częstochowa został przełożony ze względu na udział mistrza Polski w europejskich pucharach. W tym czasie Korona rozegrała sparing z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg, wygrywając 5:1.

ZOBACZ TAKŻE: Piękne zachowanie Lewandowskiego po meczu. Wypatrzył polskich kibiców (WIDEO)

Najbliższy rywal kielczan początku sezonu nie może zaliczyć do udanych. ŁKS w dwóch wyjazdowych potyczkach przegrał 0:3 z Legią Warszawa i 0:2 z Ruchem Chorzów. „W meczu w stolicy łodzianie nie wyglądali wcale tak źle, mieli też swoje szanse. To Legia zagrała bardzo dobrze. Bilans bramkowy w tych dwóch spotkaniach wskazuje na to, że nie jest dobrze. Dla mnie jednak ŁKS to stabilny zespół, który co prawda popełnia błędy, ale ma dużo atutów w grze ofensywnej” – ostrzega Kamil Kuzera.

Wszystko wskazuje na to, że w piątkowym spotkaniu nie zagrają, mający problemy zdrowotne Piotr Malarczyk i Kyryło Petrow. Po naderwaniu mięśnia dwugłowego powoli do pełni formy dochodzi Dawid Błanik.

Mecz ŁKS-u z Koroną rozpocznie się w Łodzi w piątek o godz. 20.30. Relacja i wynik na żywo ze spotkania ŁKS - Korona na Polsatsport.pl.

psl, PAP