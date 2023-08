PSV Eindhoven znowu to zrobiło! Kolejny rekord i trofeum do kolekcji

Najbardziej dogodna sytuacja miała miejsce dopiero w drugiej połowie. Świetne podanie ze swojej połowy wykonał w 56. minucie Ramiz Zerrouki. Algierczyk posłał długie podanie do Igora Paixao. 23-letni Brazylijczyk minął Ibrahima Sangare i skierował piłkę do siatki Waltera Beniteza. Sędzia po chwili odgwizdał jednak spalonego.

Zaledwie dwie minuty później kontrę wyprowadził zespół PSV. Noa Lang posłał piłkę do Luuka de Jonga. Holender, znajdujący się na lewym skrzydle boiska, podał piłkę w pole karne. "Futbolówkę" przepuścił Johan Bakayoko, a do bramki trafił 18-letni Isaac Babadi. Okazało się jednak, że w momencie podania do de Jonga miejsce miał kolejny ofsajd.

Pierwszą bramkę, zgodną z przepisami, zdobyto dopiero w 79. minucie. Francuski obrońca gości z Eindhoven Olivier Boscagli zagrał piękne podanie ze swojej połowy prosto w pole karne rywali z Rotterdamu.

Piłkę opanował wprowadzony z ławki rezerwowych marokański pomocnik Ismael Saibari. 22-latek wykonał ostatnie podanie, które wykończył Noa Lang.

PSV zdobyło dotychczas najwięcej razy Superpuchar Holandii. "Rolnicy" wznieśli bowiem ten puchar po raz 14. Klub z Eindhoven wygrał trzy ostatnie finały.

Superpuchar Holandii:

Feyenoord Rotterdam - PSV Eindhoven 0:1 (0:0)

Bramka: Lang 79

MS, Polsat Sport