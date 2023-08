Reprezentant kraju wzmocnił PGE GiEK Skrę Bełchatów

Drużyna z Bełchatowa musiała montować skład na nadchodzące rozgrywki praktycznie od zera. Dużo mówiło się o problemach natury organizacyjno-finansowych w ekipie Skry, ale zostały one opanowane i zespół bez zakłóceń przystąpi do rywalizacji w nowym sezonie. Bełchatowskim kibicom może jednak zająć trochę czasu, zanim przyzwyczają się do wszystkich nowych twarzy.

Filippo Lanza oraz Dick Kooy, którzy stanowili podstawową parę przyjmujący Skry w minionej kampanii, już dawno pożegnali się z klubem. Powiew świeżości na tej pozycji mają wnieść Mateusz Mika i Bartłomiej Lipiński, a na kolejny rok w Bełchatowie pozostał również Jakub Rybicki. W piątek okazało się, że czwartym i ostatnim przyjmującym w bełchatowskiej układance będzie Rumun Adrian Aciobanitei.

Adrian Aciobăniței dołączył do PGE GiEK Skry Bełchatów! 🐝 Rumuński przyjmujący reprezentował będzie barwy bełchatowskiej drużyny w sezonie 2023/2024 ✍️🇷🇴

Adrian, bun venit la #TeamSkra!

Więcej ➡️ https://t.co/8duye7pOpk pic.twitter.com/LPxCAcSDAR — PGE GiEK Skra Bełchatów (@_SkraBelchatow_) August 4, 2023

Pochodzący z Wyżyny Mołdawskiej przyjmujący ma w swoim dorobku kilka naprawdę solidnych klubów. Dwa ostatnie sezony był zawodnikiem francuskiego Chaumont VB 52, z którym to Skra rywalizowała w Pucharze CEV. Wcześniej bronił barw m.in. VfB Friedrichshafen i AS Cannes VB. Aciobanitei jest etatowym reprezentantem Rumunii, a dwukrotnie (2020, 2022) był nawet wybierany najlepszym siatkarzem roku w swojej ojczyźnie.

- Jestem naprawdę podekscytowany i cieszę się, bo od bardzo dawna chciałem osiągnąć wysoki poziom w siatkówce. Jestem szczęśliwy, że mam możliwość być częścią tak mocnego i znaczącego na świecie klubu, jakim jest PGE GiEK Skra Bełchatów - powiedział nowy nabytek bełchatowian w rozmowie z mediami klubowymi.