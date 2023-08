Wielki cios w Rosję! Traci utalentowaną siatkarkę

Izolacja Rosji na sportowych arenach świata powoduje, że coraz więcej sportowców z tego kraju decyduje się na zmianę obywatelstwa. Zrobiła to też utalentowana siatkarka Jekaterina Antropowa. Została ona obywatelką Włoch i niedługo może zagrać na mistrzostwach Europy.

O sprawie informuje włoski dziennik "Corriere dello Sport". Antropowa otrzymała włoskie obywatelstwo za "szczególne zasługi". Propozycję, aby nadać jej obywatelstwo w takim trybie, złożył Prezes Włoskiego Komitetu Olimpijskiego Giovanni Malago.

Antropowa od wielu lat mieszka we Włoszech. Na świat przyszła na Islandii, gdzie jej ojciec grał w koszykówkę. Potem przeprowadziła się razem z rodzicami do Sankt Petersburga, a w młodym wieku wyjechała do Włoch. Atakująca jest obecnie siatkarką Savino Del Bene Scandicci.

W przeszłości występowała w młodzieżowych reprezentacjach Rosji. Może być brana pod uwagę przy powołaniach do kadry Włoch na zbliżające się mistrzostwa Europy. Odbędą się one w dniach 15 sierpnia - 3 września w Belgii, Estonii, Niemczech i we Włoszech. Włoszki, które bronią tytułu, w grupie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, Bułgarią, Chorwacją, Rumunią i Szwajcarią.

PSZ, Polsat Sport