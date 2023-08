Znamy skład mistrza Polski na PreZero Grand Prix PLS 2023. Zabraknie największych gwiazd

Jastrzębski Węgiel ogłosił już kalendarz przygotowań przed zbliżającym się sezonem PlusLigi. Pierwszym przystankiem przed powrotem na halę będzie turniej PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki. W ogłoszonym składzie zabrakło m.in. Tomasza Fornala, Norberta Hubera czy Jakuba Popiwczaka, którzy dołączą do przygotowań klubowych po turniejach kwalifikacyjnych do IO.

Tytułów najlepszych drużyn z ubiegłego roku bronić będą siatkarki #VolleyWrocław oraz siatkarze LUK Lublin. W poprzednich edycjach na piaszczystych boiskach prezentowały się również zespoły z żeńskiej 1. Ligi, jednak w zbliżającej się edycji zobaczymy jedynie drużyny z dwóch najlepszych polskich lig. W turnieju weźmie udział szesnaście drużyn PlusLigi i dwanaście z TAURON Ligi.

– Bardzo się cieszę, że kolejny raz będziemy mogli pokazać kibiców najlepszą ligową siatkówkę w letnim wydaniu. Gdańska plaża jest doskonałym miejscem do tego, by grać w siatkówkę na piasku, a jednocześnie to doskonała oferta dla Polaków, którzy spędzają wakacje nad polskim morzem – przekazał prezes Polskiej Ligi Siatkówki Artur Popko.

Od początku organizacji letnich turniejów siatkarskich partnerem tytularnym jest firma PreZero, przekazująca treści dotyczące ochrony planety i ekologii.

- Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem, ponieważ doskonale wiemy jak ważna jest ochrona planety nie tylko dla nas, ale także dla kolejnych pokoleń. Ekologiczne nawyki to nieodłączny element zdrowego trybu życia. Dlatego z ogromnym zaangażowaniem włączamy się w inicjatywy, które łączą oba te obszary. Polska siatkówka to dyscyplina, która zajmuje szczególne miejsce w sercu rodaków, dlatego cieszymy się, że po raz kolejny jesteśmy Partnerem Tytularnym PreZero Grand Prix PLS. – powiedziała Patrycja Sopalska, Dyrektor Marketingu i Komunikacji PreZero w Polsce.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jastrzębski Węgiel (@klubjw)

Drużyna z Jastrzębia-Zdroju zaprezentuje się na imprezie w składzie Adrian Markiewicz, Bartosz Makoś, Rafał Szymura, Moustapha M’Baye, Mateusz Jóźwik oraz Igor Łukasik.

Oba turnieje odbędą się w sierpniu – panie rywalizować będą w dniach 12-15 sierpnia, a panowie w dniach 17-20 sierpnia. – Zdecydowaliśmy się również na zmianę formuły, która wydaje się ciekawsza. Cztery najlepsze zespoły z PlusLigi zostały rozstawione w czterech grupach, a do nich zostały dolosowane pozostałe drużyny. U pań będą trzy grupy, a rozstawiona jest pierwsza trójka TAURON Ligi – dodaje prezes PLS. W trakcie turnieju pań kibice będą mieli okazję do obejrzenia dwudziestu sześciu meczów, a w rywalizacji panów spotkań będzie trzydzieści dwa.

jbart, Polsat Sport