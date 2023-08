7:0 w pierwszym meczu Polaka. "Debiut w lidze i czyste konto"

1 lipca Łopata został zawodnikiem grającego na trzecim szczeblu rozgrywkowym w Anglii Barnsley FC. 21-latek zanotował spory przeskok, ponieważ jego byłym klubem było Woking FC, czyli drużyna występująca w Nation League, a więc dopiero piątym poziomie.

Zaledwie miesiąc i pięć dni od dołączenia do drużyny przed Łopatą nadarzyła się szansa na debiut. Obrońca wystąpił w inaugurującym sezon 2023/24 domowym spotkaniu przeciwko Port Valle FC w pierwszym składzie.

Pierwsza połowa nie zapowiadała tak wysokiego wyniku. Podopieczni Neilla Collinsa schodzili na przerwę z dwubramkową zaliczką po trafieniu Devante Cole'a oraz samobójczym golu Dana Jonesa z ekipy gości.

Barnsley wyszło na drugą część meczu z jeszcze bardziej ofensywnym nastawieniem, co pokazało już dwie minuty po wznowieniu gry, podwyższając prowadzenie do trzech goli. Ponownie dokonał tego Cole. 28-letni napastnik już w 53. minucie skompletował hat-tricka - wówczas było już 4:0. Dziesięć minut później - po trafieniach Liama Kitchinga i Jonathana Russella - ekipa z Oakwell Stadium prowadziła już 6:0. Ostatnią bramkę meczu zdobył w szóstej minucie doliczonego czasu gry rezerwowy Andrew Dallas.

21-letni Łopata rozegrał pełne 90 minut zwycięskiego meczu, walnie wspomagając swojego bramkarza w zachowaniu czystego konta podczas inauguracji sezonu.

"Debiut w lidze + czyste konto. Do wtorku!" - napisał po zwycięstwie Łopata.

Urodzony w Krakowie stoper stawiał pierwsze kroki m.in. w drużynach juniorskich Southampton FC oraz Brighton and Hove Albion. Z ekipy popularnych "Mew" Łopata został wypożyczony na pół roku do Zagłębia Sosnowiec. W Fortuna 1 Lidze rozegrał zaledwie 7 spotkań.

Po powrocie z nieudanego wypożyczenia krakowianin odszedł do rezerw Sheffield United. Po wypożyczeniu do Southend United, Łopata ostatecznie został pozyskany do tego klubu we wrześniu 2022 roku. Po ponad pół roku dołączył do Woking FC, natomiast stamtąd trafił do Barnsley FC.

21-letni obrońca występował w młodzieżowych reprezentacjach Polski do lat 18, 19 i 20. W 2022 roku zadebiutował w kadrze U21 w spotkaniu przeciwko San Marino. Podopieczni Macieja Stolarczyka wygrali wówczas 5:0, a Łopata zdobył bramkę w debiucie.