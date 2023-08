Mancini z nowymi obowiązkami. "To pomoże szybciej starać się o wejście do pierwszego zespołu"

"Integracja stylu gry pierwszej reprezentacji i tych drużyn doprowadzi do zastosowania tych samych metod szkoleniowych i systemów gry. Dzięki temu łatwiej będzie promować wśród młodych piłkarzy nowe techniki na boisku, to im pomoże szybciej starać się o wejście do pierwszego zespołu" - napisano w komunikacie.

Mancini, który prowadzi reprezentację Italii od 2018 roku, z którą triumfował w mistrzostwach Europy w 2021, będzie tylko nadzorował system szkolenia zespołów młodzieżowych, które nadal będą mieli pod opieką Carmine Nunziata i Attilio Lombardo.

Po klęsce w eliminacjach mistrzostw świata 2022 w Katarze, gdy Włosi po raz drugi z rzędu nie zakwalifikowali się do turnieju finałowego, pomimo fali krytyki szkoleniowiec nie podał się do dymisji. Jak sam stwierdził "ta rana musi się wykrwawić do końca, później przyjdzie czas odnowy".

Jego projekt odbudowy reprezentacji Włoch znalazł uznanie we władzach FIGC, aktualnie obowiązujący kontrakt selekcjonera jest ważny do mistrzostw świata w 2026 w USA i Meksyku.

fdz, PAP