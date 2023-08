PKO BP Ekstraklasa: Raków Częstochowa - Warta Poznań. Relacja i wynik na żywo

Piłkarze Warty Poznań w sobotę zmierzą się w Częstochowie z Rakowem, który w środę wywalczył awans do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Trener Dawid Szulczek nie liczy ani na zmęczenie, ani na rozluźnienie ze strony rywala. Relacja i wynik na żywo meczu na Polsatsport.pl.

Częstochowianie w środowy wieczór po twardym boju wyeliminowali Karabach Agdam w eliminacjach Ligi Mistrzów, a już w sobotę wracają na swój stadion. W meczu trzeciej kolejki ekstraklasy podejmować będą Wartę. Opiekun poznańskiej drużyny nie liczy ani na zmęczenie przeciwnik, ani też na żadną inna taryfę ulgową.

- Cieszę się, że Raków awansował do kolejnej rundy, bowiem zbiera punkty dla Polski w rankingu i przy okazji gratuluje mu tego wyniku. Ja kibicuje wszystkim polskim drużynom w europejskich pucharach, bo chcę, żeby poziom naszej ligi rósł. Raków natomiast chce grać o mistrzostwo kraju i musi punktować w ekstraklasie - powiedział Szulczek na konferencji prasowej.

- Nie wydaje mi się, że przeciwnik będzie jakoś bardziej rozluźniony. Zakładam, że nastąpi kilka zmian w składzie, bo parę później czeka ich kolejny mecz w eliminacjach Ligi Mistrzów z Arisem. Biorąc jednak pod uwagę, kogo Raków ma na ławce, to i tak nie będzie łatwo. Częstochowianie mogą wystawić drugą jedenastkę, która mogłaby spokojnie walczyć o najlepszą czwórkę w ekstraklasie - dodał.

Jego zdaniem mistrz Polski, mimo zmiany trenera w przerwie letniej, pod względem taktyki praktycznie się nie zmienił - Dawid Szwarga kontynuuje pracę Marka Papszuna.

- Te wszystkie wcześniejsze zasady zostały zachowane. Może Raków na większym ryzyku rozgrywa piłkę na własnym polu karnym, ale chyba tak z 99 procent zostało z poprzedniego sezonu - podkreślił.

Częstochowianie są uważani za jeden z najbardziej powtarzalnych zespołów w ekstraklasie. Szulczek nie ukrywa, że może i łatwo jest rozszyfrować grę mistrza Polski, ale to nic nie daje.

- Może i Raków jest jednym z takich zespołów, które łatwo "rozczytać". Tylko, że co innego umieć "rozczytać" tę grę, a co innego się jej przeciwstawić. Raków rozgrywa akcje na dużej szybkości, widać automatyzmy w jego grze. Pod kątem pracy analityka przyjemnie jest oglądać ten zespół, ale gdy się jest piłkarzem, to grać przeciwko tej drużynie jest już mniej przyjemne - zaznaczył.

Poznaniacy zagrają pod Jasną Górą bez kontuzjowanych Michała Kopczyńskiego i Konrada Matuszewskiego.

MS, PAP