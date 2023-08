Reprezentacja Polski siatkarek przegrała 1:3 z kadrą USA w fazie grupowej mistrzostw świata do lat 19. To pierwsza porażka dotychczasowych wiceliderek. Amerykanki utrzymały tym samym serię meczów bez przegranej.

Spotkanie rozpoczęło się równą walką obu drużyn. Zarówno Amerykanki jak i Polki nie chciały odpuścić od samego startu, wobec czego oglądaliśmy naprawdę zacięty mecz. W polskiej ekipie szczególnie wyróżniała się przyjmująca Zofia Sobanty, z kolei po drugiej stronie siatki prym wiodła Abigail Mullen. Zacięta walka trwała aż do samego końca pierwszego seta. W samej końcówce górą okazały się jednak Polki doprowadzając do wyniku 23:25.

ZOBACZ TAKŻE: Polska pokonała Turcję! Pokaz siły przed mistrzostwami Europy



W drugim secie znacznie lepiej wyglądała już reprezentacja USA, z kolei nieco gorszą dyspozycję prezentowały Polki. Większy ciężar gry wzięła na siebie atakująca Martyna Podlaska, ale to nie był wystarczający argument na świetnie spisujący się blok Amerykanek. Z drugiej strony wiele problemów w przyjęciu sprawiał obu stronom niski sufit hali w chorwackim Osijeku. Większej historii tutaj jednak nie było - USA pewnie zwyciężyło w drugim secie 25:16.



Trzeci set to również duża przewaga Amerykanek, która odznaczała się od początku seta. Znów świetnie spisywała się Mullen i w pewnym momencie na tablicy wyników zrobiło się 19:12. Polki ruszyły z odsieczą i niwelowały stopniowo przewagę, ale okazała się ona zbyt duża. Od stanu 23:20 reprezentacja USA wróciła do gry i zakończyła trzecią partię wynikiem 25:22.



W czwartej partii gra nieco się wyrównała, ale to USA utrzymywało bezpieczny trzypunktowy margines do swoich rywalek. Amerykanki dobrze radziły sobie w obronie oraz punktowały zagrywką. Gra po stronie Polek posypała się. Dobra seria od stanu 17:13 do 22:13 praktycznie rozstrzygnęła losy tego seta. W końcu USA triumfowało 25:15 w czwartej partii i 3:1 w całym spotkaniu.



USA - Polska 3:1 (23:25, 25:16, 25:22, 25:15)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PI, Polsat Sport