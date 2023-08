Powrót medalistki olimpijskiej. Czekała na to dwa lata

Amerykanka Simone Biles, siedmiokrotna medalistka olimpijska w gimnastyce sportowej, wróci w sobotę do rywalizacji sportowej podczas zawodów U.S. Classic w Hoffman Estates. Będzie to jej pierwszy oficjalny występ od dwóch lat.

W trakcie igrzysk w Tokio w 2021 roku Biles wycofała się z kilku konkurencji z powodu problemów psychicznych, zdobywając tylko srebro w wieloboju drużynowym i brąz w ćwiczeniach na równoważni. Od tamtej pory miała przerwę w karierze.

Pod koniec czerwca utytułowana amerykańska gimnastyczka zapowiedziała jednak, że zamierza wrócić do rywalizacji podczas jednodniowej imprezy U.S. Classic, która odbędzie się w sobotę w NOW Arena w Hoffman Estates. To jedne z najważniejszych w roku zawodów w USA, zwykle służące jako sprawdzian przed mistrzostwami kraju, które pod koniec sierpnia rozegrane zostaną w San Jose.

W piątek 26-latka pojawiła się na sesji treningowej.

- Nie byłoby nas tutaj, gdybyśmy widzieli u niej jakiekolwiek wahanie – powiedziała Cecile Landi, która wraz z mężem Laurentem trenuje amerykańską zawodniczkę.

- Prezentuje się niesamowicie. Nawet nie widać, żeby miała przerwę — powiedziała koleżanka Biles z reprezentacji Sunisa Lee po piątkowej sesji treningowej.

Biles poza siedmioma krążkami olimpijskimi ma także aż 25 medali mistrzostw świata, w tym 19 złotych oraz po trzy srebrne i brązowe.

26-latka nie składała jeszcze żadnych deklaracji dotyczących startu w przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu.

fdz, PAP