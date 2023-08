Raków wydał pilny komunikat ws. gwiazdora. Co dalej z jego występami?

John Yeboah walczył w ubiegłym sezonie o utrzymanie w Ekstraklasie jako piłkarz Śląska Wrocław. Indywidualnie prezentował się na tyle dobrze, że zwrócił na siebie uwagę mistrza kraju, Rakowa Częstochowa. "Medaliki" stoczyły o piłkarza udaną walkę i dopięły transfer. Niemiec stał się najdroższym zawodnikiem w historii klubu.

Rywalizacja w drużynie Dawida Szwargi jest ogromna, przez co Yeboah nie stał się z miejsca graczem, od którego trener zaczyna układanie składu. Niemniej - dynamiczny atakujący często dostaje okazje do gry.

W środowym rewanżu przeciwko Karabachowi Agdam znalazł się w pierwszej jedenastce. Swój występ musiał jednak zakończyć już w 31. minucie z powodu urazu. Kibice natychmiast zaczęli zastanawiać się, na ile jest on poważny i czy wyeliminuje Yeboaha z gry na dłużej.

Raków właśnie wydał komunikat w sprawie piłkarza.

"Po powrocie do Polski zawodnik przeszedł badania medyczne, które wykazały skręcenie stawu skokowego. Zawodnik czuje się dobrze i rozpoczął już pracę pod okiem sztabu medycznego, by jak najszybciej wrócić do pełnego zdrowia" - czytamy.

Klub nie zdradził jednak, kiedy rzeczony powrót jest możliwy. Przypomnijmy, że już we wtorek Raków zagra kolejny mecz w eliminacjach Ligi Mistrzów. Tym razem rywalem mistrzów Polski będzie Aris Limassol.

JŻ, Polsat Sport