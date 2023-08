Świetne spotkania w drugim dniu finału ORLEN Summer Superligi w Płocku! Mistrzowie grają dalej

Plażowa odmiana piłki ręcznej, która z roku na rok zdobywa coraz większą popularność, opanowała płocki Stary Rynek. Podobnie jak w poprzednim roku, trybuny na zbudowanym na potrzeby imprezy stadionie w Płocku pękały w szwach, a licznie zgromadzeni, żywiołowo reagujący kibice podziwiali na piaszczystym boisku najlepszych polskich zawodników.

W sobotę poznaliśmy ostateczne rozstrzygnięcia fazy grupowej, w której nie brakowało zaciekłej rywalizacji czy niespodzianek. W grupie A kobiet bezkonkurencyjny były piłkarki ręczne MKS Eco Save Ochoty Warszawa, które jedynie na otwarcie finału ORLEN Summer Superligi 2023 oddały seta innej stołecznej drużynie – AZS AWF Warszawa. W sobotnich meczach nie miały sobie równych, pokonując KRP Gminy Kobierzyce oraz KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego.

– Jest nas dużo w zespole, dzięki czemu zawsze któraś z dziewczyn może odpocząć i wejść w kolejnym meczu. To nam daje takiego „powera” w odróżnieniu od innych drużyn, które nie maja takiego komfortu i są bardziej zmęczone – opisuje Anna Stefaniak z MKS Eco Save Ochoty, jednego z faworytów kobiecego finału ORLEN Summer Superligi 2023. – Jak na razie nasza forma rośnie z meczu na mecz. Piłka ręczna plażowa może i jest sezonowa, ale tutaj zawsze można się odprężyć. Walczymy o nasze marzenia i jest przy tym bardzo fajna zabawa – dodaje jej klubowa koleżanka, Aleksandra Głuszko.

W drugiej kobiecej grupie z kompletem zwycięstw awansował Conkret Byczki Kowalewo Pomorskie. W sobotę obrończynie tytułu musiały się sporo napracować na wygrane z Pyrkami Poznań i DTB Sambor Tczew. Kowalewianki zwyciężyły w obu meczach dopiero po serii shoot-outów. Organizację imprezy wspiera firma ORLEN oraz Miasto Płock.

– Zespół z Tczewa ma specyficzny klimat, który ich „niesie”. Nie wiadomo, czego się spodziewać po nich, zawsze trudno gra się z nimi – tłumaczy Alicja Ślęzak z Conkret Byczków, dla której to pierwszy udział w turnieju ORLEN Summer Superligi 2023. – Zmobilizowałam się na ostatni, najważniejszy wyjazd do Płocka. W piłce ręcznej plażowej jest przyjazny klimat, gra fair-play i super atmosfera. W tym roku celujemy w pierwsze miejsce, czego nie ukrywamy. Będziemy w pełni zmobilizowane, żeby w niedzielę wskoczyć na podium.

Sporo emocji doczekaliśmy się także w męskim finale ORLEN Summer Superligi 2023. Miejscowi faworyci, czyli Petra Płock – sześciokrotni triumfatorzy tego turnieju, a także klubowi mistrzowie Europy – awansowali do niedzielnych finałów z dwoma zwycięstwami na koncie. Dominatorzy nieoczekiwanie przegrali w grupie A z Ekoserwis Ciech Damy Radę Inowrocław (0:2), drugim z niedzielnych półfinalistów.

– Czy byłem bohaterem spotkania? Na bohaterów składa się cały zespół – komplementuje swoich kolegów Łukasz Dobrzański, jeden z liderów Ekoserwis Ciech Damy Radę Inowrocław, który parokrotnie zatrzymał m.in. Bartosza Wojdaka, reprezentanta Polski w piłce ręcznej plażowej. – Nie ma co ukrywać, że Bartek to jeden z najlepszych zawodników zarówno w kraju, jak i Europie. Tym bardziej się cieszę, że parę razy udało się go „zamknąć”. Cieszę się podwójnie ze zwycięstwa, gdyż cały zespół Petry stanowią uznane nazwiska. W piątek, na inaugurację nie ułożył się nam mecz z KPR Autoinwest Żukowo (0:2), który wykorzystał nasze błędy. Długo analizowaliśmy i rozmawialiśmy o tym. Sezon ORLEN Summer Superligi 2023 zaczęliśmy średnio, ale dwa ostatnie turnieje w Bielsku Białej ułożyły się fajnie. Mam nadzieję, że do końca turnieju będą same zwycięstwa. Pokonując Petrę, pokazaliśmy, że z każdym możemy wygrać, a nam wróciły ambicje, żeby do domów wrócić z medalami, najlepiej złotymi – uzupełnia.

Z grupy B do półfinałów awansowali natomiast plażowi piłkarze ręczni Gru Juko Piotrków Trybunalski i MKS Delfin Grudziądz. Turniej finałowy w Płocku kończy siódmą edycję ORLEN Summer Superligi, która jest uważana za czołowy pod względem sportowym i organizacyjnym cykl mistrzowski w Europie.

– Ten sezon był bardzo intensywny. Każdy z turniejów eliminacyjnych dostarczył wielu wyznań choćby z tego względu, że uczestniczyła w nich rekordowa liczba drużyn. Nas bardzo cieszy, że piłka ręczna plażowa rozwija się w naszym kraju – mówi Artur Niesłuchowski z Fundacji Modern Sport, która we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce organizuje cały cykl. W tym roku sponsorem tytularnym rozgrywek jest ORLEN. – Współpraca ta podniosła możliwości organizacyjne naszych wydarzeń. ORLEN wyznacza pewnego rodzaju standardy i oczekiwania, a nas bardzo cieszy, że możemy współpracować z taką marką. Jesteśmy też obecni w ramówce Polsatu dłużej niż podczas poprzednich edycji. To najdłuższe dotychczas ekspozycje piłki ręcznej plażowej w kontekście współpracy z nadawcami telewizyjnymi. Organizacja finału ORLEN Summer Superligi 2023 nie byłaby możliwa bez wsparcia Urzędu Miasta Płocka, który od początku jest związany z naszą fundacją. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i możliwość zbudowania jednego z najpiękniejszych boisk na świecie, bo takie opinie spływały do nas po turnieju Global Tour. Nie byłoby nas też bez innych podmiotów, m.in. Urzędu Marszałkowskiego w Płocku czy firm Hummel i FOL-MECH. Bez nich piłka ręczna plażowa nie wyglądałaby tak, jak dziś – uzupełnia Niesłuchowski.

W niedzielę organizatorzy ORLEN Summer Superligi 2023 w Płocku zapraszają kibiców na godzinę 8:10. W meczach 1/2 finału kobiet MKS Eco Save Ochota zagra z Pyrkami Poznań (10:20), a Conkret Byczki zmierzą się z KU AZS UW Warszawa (11:00). Z kolei w męskich półfinałach będziemy świadkami starć Gru Juko Piotrków Trybunalski z Ekoserwis Ciech Damy Radę Inowrocław (11:40) i Petry z Delfinem (12:20).

Informacja Prasowa