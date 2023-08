- Ja będę starał się robić swoje, jak do tej pory. Bez większego skupiania się na tym, co będzie w przyszłości. To wszystko jest dla mnie takie trudne - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport były piłkarz m.in. Borussii Dortmund i Wisły Kraków Jakub Błaszczykowski po zakończeniu piłkarskiej kariery.

Paulina Czarnota-Bojarska: Pewnie w takiej chwili trudno cokolwiek powiedzieć. Miałeś już pożegnanie z reprezentacją, ale tutaj także było to wyjątkowe pożegnanie z zawodowym futbolem.



Jakub Błaszczykowski: Na pewno. Takich rzeczy nie da się kontrolować. Jest za dużo emocji, które najzwyczajniej w świecie biorą górę nad człowiekiem. Tak jest także dzisiaj. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy naprawdę mnie wspierali, dawali siłę. Cieszy mnie, że ci ludzie okazują szacunek. Robią to od serca i to wyznacznik tego, że zrobiłem dobrze w życiu.

Dziś jesteś wzorem dla młodych piłkarzy.



Każdy z tych młodych chłopców powinien mieć swój wzór na osiągnięcie sukcesu. Mja osoba jest w pewnym stopniu wyznacznikiem tego, ale każdy powinien mieć swoją drogę i to właśnie to, co młodzi chłopcy powinni robić. Ja będę starał się robić swoje, jak do tej pory. Bez większego skupiania się na tym, co będzie w przyszłości. To wszystko jest dla mnie takie trudne.

Spodziewałeś się, że będzie tak trudno



Trudno się na to przygotować. Człowiek chciałby dużo powiedzieć, a brakuje słów. Nie chciałbym powiedzieć rzeczy, które mogłyby być niepotrzebnie wykorzystywane. Dlatego powiem po prostu "dziękuję".

MS, PAP