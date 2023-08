Tajemniczy element na twarzy Igi Świątek! Co oznacza? (WIDEO)

Iga Świątek ma przed sobą turniej WTA w Montrealu, tymczasem fani zwrócili uwagę na tajemniczy plaster na jej twarzy. O co w tym chodzi?

Przed polską zawodniczką tournee w Ameryce Północnej, gdyż po turnieju w Montrealu zagra jeszcze w Cincinnati, a następnie przystąpi do wielkoszlemowego US Open. Świątek ma jeszcze kilka dni do rozegrania swojego pierwszego spotkania, więc na razie skupia się na treningu.

Kamery zdążyły już zarejestrować jej przygotowania, a fani od razu zwrócili uwagę na pewien szczegół. Otóż Świątek na nagraniach ma założony plaster na usta. Od razu pojawiły się pytania, co to może oznaczać.

Plastry mają poprawić jej oddychanie. Dzięki nim Świątek ma oddychać przez nos. Oto właśnie odpowiedź na tę zagadkę.

Turniej w Kanadzie rozpocznie się już 7 sierpnia. Świątek jako turniejowa "jedynka" jest rozstawiona i zmagania zainauguruje od drugiej rundy. Zmierzy się tam z Lin Zhu. W przypadku awansu do kolejnej, na polską tenisistkę może czekać Karolina Muchova. Ćwierćfinał to już potencjalne starcie z Eliną Switoliną czy Marią Sakkari, natomiast w półfinale istnieje szansa na konfrontację z Jessicą Pegulą lub Coco Gauff.

jb, Polsat Sport