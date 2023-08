Test przedolimpijski przełożony. Paryż ma problem z kanałami ściekowymi

Wcześniej odwołano również piątkowe treningi. W niedzielę rano uczestnicy próby przedolimpijskiej w Sekwanie będą wiedzieć, czy rzeka jest wystarczająco czysta, aby w niej pływać. W badanych próbkach przekroczone jest dopuszczalne stężenie bakterii jelitowej E.coli.

"Jakość wody jest nadal ściśle monitorowana. Obecnie nie spełnia dopuszczalnych standardów ochrony zdrowia. Kolejny raport spodziewany jest w niedzielę rano" – napisano w oświadczeniu Francuskiej Federacji Pływackiej.

ZOBACZ TAKŻE: Powrót medalistki olimpijskiej. Czekała na to dwa lata

"Terytorium Ile-de-France doświadczyło najsilniejszych letnich opadów odnotowanych w ciągu ostatnich 20 lat" - poinformował paryski ratusz.

Pływacy uczestniczący w Pucharze Świata mają pokonać pętle o długości 10 km między mostem Aleksandra III a mostem Alma. Ma być to sprawdzian i kwalifikacje do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich.

Pływanie w Sekwanie jest zabronione od 1923 roku, jednak władze stolicy Francji podejmują działania w celu poprawy jakości wody i wyznaczenia kąpielisk rzecznych. Burmistrz Paryża Anne Hidalgo zapowiedziała, że pierwsze z nich mają być otwarte w 2025 roku.

Międzynarodowa Federacja World Aquatics nie ogłosiła jeszcze, co stanie się, jeśli zawody nie dojdą do skutku, jednak może to skomplikować przygotowania do letnich igrzysk. Komitet organizacyjny IO zapewnia, że trwają prace nad infrastrukturą, która umożliwi poprawę jakości wody w Sekwanie. Chodzi m.in. o budowę podziemnego zbiornika, który gromadziłby wodę po ulewnych deszczach. Inwestycja powinna zostać zakończona latem 2024 roku.

Pływacy startujący na 10 km narzekali na zanieczyszczenie akwenów wodnych podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro i Tokio.

JŻ, PAP