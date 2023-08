UFC: Cory Sandhagen - Rob Font. Transmisja TV i stream online

Dla Cory'ego Sandhagena (MMA 16-4, 7 KO, 3 SUB) będzie to trzynasty pojedynek dla największej organizacji MMA na świecie i zarazem trzecia walka wieczoru z rzędu. 31-letni Amerykanin w październiku 2021 roku miał okazję sięgnąć po tymczasowy pas kategorii koguciej, ale po pięciu rundach musiał uznać wyższość Petra Yana.

W latach 2022-2023 stoczył tylko dwa pojedynki. W roku ubiegłym po czterech rundach rozbił ciosami Yadong Songa, którego lekarz nie wypuścił do ostatniej, piątek rundy, a w ostatnim pojedynku niejednogłośnie pokonał na punkty Marlona Verę. W najbliższy weekend miał zmierzyć się z Umarem Nurmagomedovem, ale niepokonany 27-latek na dwa tygodnie przed pojedynkiem musiał zrezygnować z walki z powodu kontuzji i przez moment Sandhagen znów był bez rywala.

Do pojedynku w podwyższonej o blisko 2 kilogramy względem kategorii koguciej zgłosił się inny Amerykanin - Rob Font (MMA 20-6, 9 KO, 4 SUB). 36-latek miał za dwa tygodnie zawalczyć z byłym rywalem Sandhagena, Yadong Songiem, ale Chińczyk doznał kontuzji, więc Font bez wahania zaakceptował pojedynek z Amerykaninem. Font w ubiegłym roku przegrał z Marlonem Verą, a w kwietniu bieżącego roku ciosami odprawił Adriana Yeneza.

Na karcie walk znalazły się także takie pojedynki jak starcie Jessici Andrade z Tatianą Suarez, które będzie co-main eventem wydarzenia oraz byłego rywala Michała Oleksiejczuka - Dustina Jacobyego, który zmierzy się z Kennedym Nzechukwu.

Karta główna:

Cory Sandhagen (16-4) vs. Rob Font (20-6)

Jessica Andrade (24-11) vs. Tatiana Suarez (9-0)

Dustin Jacoby (18-7-1) vs. Kennedy Nzechukwu (12-3)

Gavin Tucker (13-2) vs. Diego Lopes (21-6)

Tanner Boser (20-10-1) vs. Aleksa Camur (6-2)

Ignacio Bahamondes (14-4) vs. Ludovit Klein (19-4-1)

Transmisja gali UFC: Cory Sandhagen - Rob Font od godziny 3:00 w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.