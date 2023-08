Z Serie A do Premier League! Manchester United wydał fortunę

20-letni napastnik Rasmus Hojlund przeszedł z Atalanty Bergamo do Manchesteru United za 72 mln funtów. "Nie jest tajemnicą, że od dziecka byłem fanem tego wspaniałego klubu" - oświadczył duński piłkarz, który podpisał pięcioletni kontrakt z "Czerwonymi Diabłami".

"Od zawsze marzyłem o grze na stadionie Old Trafford jako zawodnik Manchesteru United" - powiedział Hojlund.

Duńczyk wcześniej występował w FC Kopenhaga i Sturmie Graz, a w sierpniu 2022 roku przeszedł do Atalanty. W zeszłym sezonie wystąpił w 32 spotkaniach Serie A, w których zdobył dziewięć bramek. Wiosną strzelił dla reprezentacji Danii aż sześć goli w czterech meczach eliminacji Euro 2024.

Trener Erik ten Hag ma nadzieję, że Hojlund będzie skuteczniejszy od holenderskiego napastnika Wouta Weghorsta, który w 31 występach strzelił zaledwie dwa gole dla MU.

"Kiedy rozmawiałem z menadżerem, to wiedziałem, że to środowisko będzie idealne dla mojego rozwoju. Cieszę się z możliwości pracy z jednym z najlepszych trenerów na świecie" - oznajmił Hojlund.

Młody Duńczyk potrafi utrzymać się przy piłce, co może stworzyć okazje dla ofensywnych pomocników MU, takich jak Bruno Fernandes i Mason Mount.

"Praca pod okiem Erika ten Haga i jego asystentów zapewni Rasmusowi doskonałe warunki do rozwoju. Przez całe lato działaliśmy szybko i zdecydowanie, aby zabezpieczyć nasze główne cele na wczesnym etapie okienka transferowego. To zapewni Erikowi komfort przygotowania drużyny do dalszych sukcesów w nadchodzącej ekscytującej kampanii" – oznajmił John Murtough, dyrektor sportowy Manchesteru United.

Hojlund jest trzecim piłkarzem pozyskanym przez United w letnim oknie transferowym. Wcześniej na Old Trafford przyszedł pomocnik Mason Mount z Chelsea i bramkarza Andre Onana z Interu Mediolan.

W zeszłym sezonie Manchester United zajął trzecie miejsce w Premier League, zapewniając sobie udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Ponadto w lutym "Czerwone Diabły" zdobyły Puchar Ligi.

KN, PAP