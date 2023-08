Znamy pierwsze ćwierćfinalistki mundialu kobiet

Aitana Bonmati już w piątej minucie otworzyła wynik meczu. Po chwili obrończyni Laia Codina skierowała piłkę do własnej bramki i było 1:1. Hiszpanki już do przerwy prowadziły 4:1, gdyż gole strzeliły kolejno Alba Maria Redondo Ferrer, Bonmati i Codina. W drugiej połowie wynik na 5:1 ustaliła Jenifer Hermoso. W 77. min zastąpiła ją Alexia Putellas. Zdobywczyni Złotej Piłki wciąż dochodzi do formy po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie. Hiszpanki w 1/4 finału zmierzą się z Holandią lub RPA.

Starcie Norweżek z Japonkami rozpoczęło się od samobójczego gola Ingrid Engen, ale już pięć minut później wyrównała Guro Reiten. Zawodniczki z kraju kwitnącej wiśni udownodniły swoją przewagę w drugiej połowie, gdy bramki zdobyły Risa Shimizu i Hinata Miyazawa. W norweskiej drużynie nie wystąpiła napastniczka Ada Hegerberg, która doznała kontuzji w pierwszym meczu fazy grupowej z Nową Zelandią. Rywalkami Japonek w ćwierćfinale będą Szwedki lub Amerykanki.

JŻ, PAP