Doświadczony zawodnik Fogo Unii Leszno pokazał świetną dyspozycję na specyficznym torze, gdzie linia mety znajduje się tuż za łukiem. Potwierdził, że świetnie się tutaj czuje - zwyciężył w Guestrow również w 2022 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Tai Woffinden ukarany za atak na kibica

W sobotni wieczór Kołodziej wygrał aż pięć z sześciu biegów. Nie było go jednak w pierwszej rundzie IME na żużlu - w czerwcu w Częstochowie - dlatego w klasyfikacji generalnej zajmuje dalszą lokatę.

Zanim doszło do finału, w którym udział wywalczyli sobie bezpośrednio Kołodziej i Michelsen, doszło - zgodnie z przepisami - do wyścigu barażowego. W nim przepustkę do decydującego biegu zapewnili sobie Lebiediew i Kubera. Odpadli natomiast Szwed Antonio Lindbaeck i czwarty w barażu Patryk Dudek.

W finale Kołodziej przez chwilę toczył rywalizację z Michelsenem, ale po pierwszym okrążeniu już prowadził i nie dał się dogonić do finiszu. Emocji w tym biegu nie było zbyt dużo. Drugi przyjechał Duńczyk, trzecie miejsce zajął Lebiediew, a czwarte Kubera.

Dopiero czternasty w sobotni wieczór był zwycięzca pierwszej rundy, broniący tytułu Duńczyk Leon Madsen.

Kolejne zawody mistrzostw Europy (SEC) rozegrane zostaną w Bydgoszczy 9 września, a cykl zakończy się w czeskich Pardubicach 22 września.

MC, PAP