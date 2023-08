W niedzielę piłkarscy kibice zobaczą ciekawe starcie na stadionie przy Łazienkowskiej. Na zakończenie tygodnia w trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzą się Legia Warszawa i Ruch Chorzów.

Ostatni tydzień ubiegł gospodarzom pod znakiem eliminacji do europejskich pucharów. W drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Legia pokonała Ordobasy Szymkent (2:2 i 3:2) awansując do kolejnej rundy, w której czeka na nią Austria Wiedeń. Z tego powodu nie odbył się mecz drugiej kolejki Ekstraklasy, w którym warszawianie mieli zagrać na wyjeździe z Cracovią, co oznacza, że stołeczni mają na koncie tylko jeden rozegrany mecz i trzy punkty po meczu z beniaminkiem z Łodzi.



Tym razem nie będzie tak łatwo, bowiem w bezpośrednim starciu beniaminków to Ruch pewnie pokonał 2:0 ŁKS i wydaje się lepszą drużyną. Na to wskazywałaby elementarna logika, ale w sporcie decydująca pozostaje również dyspozycja dnia. O ile chorzowianie sprawnie poradzili sobie z łódzką ekipą, tak nieco gorzej wyglądali na tle Zagłębia Lubin w pierwszej kolejce. Jak będzie zatem w Warszawie? Przekonamy się już w niedzielny wieczór.



Relacja i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Ruch Chorzów od godz. 20:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport