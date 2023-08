Transfer gwiazdy nie dojdzie do skutku? Barcelonie kończy się czas

FC Barcelona od kilku dni zgłasza większe zainteresowanie piłkarzem Manchesteru City - Bernardo Silvą. Władze klubu z Katalonii po sprzedaży Ousmana Dembele, przygotowały nawet konkretne wyliczenia oferty, jaką można złożyć za Portugalczyka mistrzom Anglii. Wiele wskazuje jednak na to, że do transferu finalnie nie dojdzie, a problemem nie będą tym razem wymagania finansowe.

FC Barcelona działa w kwestii sprowadzenia Portugalczyka bardzo niezdecydowanie. Wprawdzie skontaktowała się z piłkarzem i jego agentem ustalając wstępne warunki przenosin, ale o transferze nie rozmawiała jeszcze z klubem zawodnika - Manchesterem City. Hiszpańscy dziennikarze zwracają uwagę, że opieszałość władz katalońskiego klubu może spowodować, że klub z Anglii nie będzie chciał pozbywać się swojego zawodnika.

Wszystko za sprawą terminów, jakie Manchester City ewentualnie miałby na sprowadzenie zastępcy za Silvę. Kwota 75 milionów euro, jaką klub z Hiszpanii jest skłonny wyłożyć za piłkarza wydaje się być wystarczająca, ale jeśli władze mistrza Anglii nie będą miały czasu na zakontraktowanie innego zawodnika w zastępstwie Silvy, transfer nie dojdzie do skutku.

Na temat ewentualnych przenosin Portugalczyka do Barcelony wypowiedział się szkoleniowiec The Citizens, Pep Guardiola. Hiszpański trener oznajmił, że nic mu nie wiadomo o chęci zmiany klubu ze strony Silvy, a sam zawodnik jest ważnym ogniwem w jego zespole. Oczywiście, jeśli Portugalczyk bardzo chciał zmienić barwy klubowe, to nie będzie na siłę starał się go zatrzymać, ale w takim wypadku władze zainteresowanego klubu powinny przylecieć do Anglii i w ekspresowym tempie negocjować warunki przenosin.

Hiszpańskie media nie mają wątpliwości, że najbliższe dni będą kluczowe w kwestii ewentualnego transferu. Jeśli jednak FC Barcelona nie wykaże większego zainteresowania i nie przedstawi atrakcyjnej i konkretnej oferty nie tylko dla piłkarza, ale także Manchesteru City, angielski klub nie sprzeda zawodnika. Tym bardziej, że Silva po odejściu Riyada Mahreza ma pełnić kluczową rolę w zespole Pepa Guardioli.