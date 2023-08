Ostatnie turnieje nie napawają Hurkacza optymizmem. Zajmujący 17. miejsce w rankingu ATP Polak w zakończonym niedawno turnieju w Waszyngtonie odpadł w pierwszej rundzie. Lepszy ku zdziwieniu wszystkich kibiców okazał się 104. w elitarnym rankingu Michel Mmoh.

Rywalem Polaka będzie doświadczony kazachski tenisista, który w trwającym sezonie ma na swoim koncie zwycięstwo w turnieju ATP w Halle. Bublik tak samo, jak Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie w Waszyngtonie.

Tenisiści zagrają ze sobą po raz trzeci w tym roku. Do tej pory w każdym spotkaniu lepszy okazywał się tenisista z Wrocławia. Czy Hurkaczowi uda się awansować do drugiej rundy i przegonić towarzyszące mu do tej pory demony?

Relacja i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Alexander Bublik na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 20:30.

jbart, Polsat Sport