Saga pod tytułem "Neymar w FC Barcelona" powraca. Brazylijczyk nie ukrywa, że chce odejść z Paris Saint-Germain, a jego wymarzonym kierunkiem jest stolica Katalonii. Według doniesień hiszpańskich mediów, gwiazdor jest gotowy na poważne ustępstwa, żeby tylko znów trafić do Barcelony.

Neymar grał na Camp Nou od 2013 do 2017 roku. Później - za rekordowe 222 miliony euro - trafił natomiast do PSG. Miał być twarzą ogromnej katarskiej rewolucji, której celem było podbicie Ligi Mistrzów. Pomimo kolejnych wzmocnień - w osobach Kyliana Mbappe czy Leo Messiego - misja się nie powiodła, a teraz Brazylijczyk chce uciec ze stolicy Francji.

Wokół Neymara od dawna krążą plotki łączące go z powrotem do FC Barcelona. Według najnowszych doniesień piłkarz ponownie zaoferował swoje usługi klubowi ze stolicy Katalonii. Ma być nawet - według Gerarda Romero - gotowy do obniżenia swojej pensji.

Joan Laporta, wraz z częścią innych włodarzy, przychylnym okiem patrzy na ten pomysł. Wątpliwości zgłasza natomiast trener Xavi Hernandez, który obawia się destrukcyjnego wpływu Brazylijczyka na atmosferę w szatni.

Sprawa jest rozwojowa, a atmosferę dodatkowo podsycił ojciec zawodnika, który opublikował ostatnio zdjęcie z synem i agentem piłkarskim Pinim Zahavim.

JŻ, Polsat Sport