Dariusz Snarski zaprezentował swoich następców

Starcia zawodników boksu olimpijskiego z Hetmana Białystok z finalistami mistrzostw Litwy, podopiecznymi Vitalisa Karpachauskasa, byłego mistrza Europy i wicemistrza świata, były zacięte do ostatniego gongu, w których lepsi okazali się podopieczni Dariusza Snarskiego i Roberta "SHY" Świerzbińskiego.

W pojedynku seniorskim Dawid Kruczkowski (UKS Boxing Sokółka), reprezentant Polski na ME, okazał się lepszy od Tadeusza Podborowskiego z Chorten Boxing Production. Wszystkie pojedynki stały na dobrym poziomie i były walkami pokazowymi. Odbyły się też konkursy wiedzy o sporcie. To był przedsmak tego, co czeka kibiców w Białymstoku podczas 48 eventu Chorten Boxing Production "Białystok Chorten Boxing Show VII" 9 września w hali lodowiska BOSiR.

Informacja Prasowa