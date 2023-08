EBL: Śląsk rozpoczął przygotowania do sezonu

Koszykarze Śląska Wrocław rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu ekstraklasy. Wicemistrzowie Polski w planach mają m.in. osiem sparingów. We wrześniu po raz szósty zostanie rozegrany memoriał Adama Wójcika.

Pierwsze dni koszykarzom Śląska upłyną pod dyktando testów i badań. Później wrocławianie mają w planach dwa zajęcia dziennie, a 22 sierpnia rozegrają pierwszy sparing z BM Stalą Ostrów Wielkopolski. Kolejnymi rywalami w grach kontrolnych mają być m.in. Legia Warszawa, GTK Gliwice oraz czeska Opawa.

Kolejnym etapem przygotowań będzie udział w szóstym memoriale Adama Wójcika, który zostanie rozegrany 12 i 13 września w Hali Orbita. Poza Śląskiem w zawodach udział weźmie mistrz Polski King Szczecin, a także BC Promotey z Ukrainy i wicemistrz Izraela Hapoel Tel Awiw.

Ostatnim sprawdzianem przed startem sezonu będzie mecz z Syntainics MBC z Niemiec (21 września).

Śląsk rozpoczął przygotowania do rozgrywek, ale skład wrocławian nie został jeszcze zamknięty. Najnowszym nabytkiem 18-krotnych mistrzów Polski jest Litwin Saulius Kulvietis. Wcześniej do zespołu dołączyli m.in. Amerykanie Hassani Gravett i Jawun Evans oraz Serb Dusan Miletic. Z drużyną pożegnali się za to m.in. Aleksander Dziewa, Szymon Tomczak i Chorwat Ivan Ramljak.

PW, PAP