El. ME koszykarzy: Polacy w trzecim koszyku przed losowaniem

Wysokie miejsce w rozstawieniu to efekt punktów w rankingu FIBA - Polska zajmuje 10. miejsce wśród reprezentacji strefy europejskiej (FIBA-Europe) i 14. w ogólnoświatowym. Polacy w 2019 roku zajęli ósme miejsce w MŚ w Chinach, zaś we wrześniu w Eurobaskecie zakończonym finałami w Berlinie - sensacyjną czwartą lokatę.

Razem z biało-czerwonymi w trzecim koszyku znaleźli się: Czesi, Turcy i Czarnogórzanie.

W najwyższym koszyku przed losowaniem w Monachium znalazły się: mistrz Europy i świata Hiszpania, wicemistrz Starego Kontynentu - Francja oraz Serbia i Słowenia.

Polacy o udział w fazie grupowej eliminacji ME 2025 walczyli w prekwalifikacjach, bo choć byli uczestnikami czempionatu Starego Kontynentu w 2022 r., to wcześniej nie udało im się zakwalifikować do drugiego etapu kwalifikacji MŚ 2023. Dopiero w trakcie prekwalifikacji ogłoszono (podczas finałowej fazy ME 2022 w Berlinie), że Polska będzie współgospodarzem kolejnego Eurobasketu, zastępując Ukrainę dotkniętą inwazją Rosji.

42. mistrzostwa Starego Kontynentu odbędą się na przełomie sierpnia i września 2025 roku w czterech krajach: na Cyprze (Limassol), w Finlandii (Tampere), w Polsce (Katowice) i na Łotwie - w Rydze, gdzie oprócz fazy grupowej mają zostać rozegrane także mecze rundy pucharowej i o miejsca 1-8. Eurobasket po raz szósty z rzędu odbędzie się z udziałem 24 drużyn podzielonych na cztery grupy i po raz czwarty w czterech państwach.

Zespoły z koszyków 1, 4, 5, 8 trafią do grup eliminacyjnych A, C, E i G, zaś z koszyków 2, 3, 6 i 7 do grup B, D, F i H. W każdej z grup może być tylko jeden współgospodarz. "Okienka" na mecze eliminacyjne przewidziano w terminarzu sezonu 2023/24 na: 19-27 lutego 2024, 18-26 listopada 2024 oraz w kolejnym sezonie - 17-25 lutego 2025. Awans do ME wywalczą po trzy czołowe zespoły z każdej z grup bez gospodarzy, zaś w grupach z gospodarzami po dwie najlepsze drużyny.

Rozstawienie przed losowaniem ME 2025:

Koszyk 1: Hiszpania, Francja, Serbia, Słowenia

Koszyk 2: Litwa, Grecja, Włochy, Niemcy

Koszyk 3: Polska, Czechy, Turcja, Czarnogóra

Koszyk 4: Finlandia, Chorwacja, Ukraina, Łotwa

Koszyk 5: Belgia, Gruzja, Izrael, Bośnia i Hercegowina

Koszyk 6: Węgry, Estonia, Holandia, Bułgaria

Koszyk 7: Wielka Brytania, Islandia, Szwecja, Macedonia Północna

Koszyk 8: Portugalia, Dania, Słowacja, Cypr

PW, PAP