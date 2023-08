Fortuna 1 Liga: Arka Gdynia - Polonia Warszawa. Relacja i wynik na żywo

Piłkarze z Gdyni w dwóch pierwszych kolejkach zanotowali dwa remisy. Po pierwszym, zremisowanym 2:2 spotkaniu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza i bezbramkowym remisie w drugiej kolejce z Górnikiem w Łęcznej, podopieczni trenera Wojciecha Łobodzińskiego chcą dopisać do swojego dorobku pierwsze trzy punkty w bieżącym sezonie.

Zadanie to jednak nie będzie należało do najłatwiejszych. Do Gdyni przyjeżdża beniaminek rozgrywek, Polonia Warszawa, która z bardzo dobrej strony pokazała się w dwóch przegranych 2:3 spotkaniach z GKSem Tychy i Wisłą Kraków. W spotkaniu z Białą Gwiazdą podopieczni trenera Rafała Smalca w ostatniej minucie spotkania zdołali nawet wyrównać, ale arbiter dopatrzył się przewinienia i na pierwsze, ligowe punkty w tym sezonie Polonia musiała poczekać przynajmniej do dzisiejszej konfrontacji z Arką w Gdyni.

Relacja i wynik na żywo ze spotkania Arka Gdynia - Polonia Warszawa od 18:00 na Polsatsport.pl.