Nowe życie byłego piłkarza Legii. Tak walczy z ogromnymi długami

Kilka miesięcy temu 34-latek przyznał się, że z powodu kłopotów z hazardem wpadł w spiralę zadłużenia. Hlousek zapożyczał się najpierw u kolegów z drużyn, w których grał, a później w bankach i parabankach. Mimo to długo ukrywał swój problem przed bliskimi. O gigantycznych długach opowiedział dopiero wtedy, gdy... komornik miał zająć dom, w którym mieszkają jego najbliżsi.

Adam Hlousek złożył wniosek o upadłość konsumencką, co sprawiło, że licytacja komornicza została odroczona na czas nieokreślony. Nie oznacza to, że kłopoty zawodnika, a teraz także jego rodziców, na tym się zakończyły. Część zobowiązań wobec banków i prywatnych wierzycieli i tak będzie musiał spłacić, więc może dojść do tego, że dom i tak zostanie zlicytowany - tyle że w późniejszym terminie.

Hlousek był winien pieniądze piłkarzowi Sparty Praga Ondrejowi Celustce (1,5 mln zł), Kasprowi Hamalainenowi i Tomasowi Necidowi (byłym zawodnikom Legii, odpowiednio ok. 1,05 mln zł oraz 66 tysięcy złotych) oraz Michalowi Bezpalecowi (byłemu graczowi Termaliki, 9 tys. zł). Długi piłkarza wyliczono na 20 milionów koron czeskich, czyli około 4 miliony złotych.

Ośmiokrotny reprezentant Czech rozpoczął niedawno walkę o wyjście ze spirali zadłużenia. Adam Hlousek zatrudnił się w... firmie transportowej, gdzie pracuje głównie jako handlowiec.

- Robię, co w mojej mocy, aby zarobić parę groszy i spłacić moich wierzycieli. W tej chwili tylko to się dla mnie liczy. Przychodzę do pracy od poniedziałku do piątku. Szczerze mówiąc, jest to dość przyziemne, ale lubię to. Wiem, że popełniłem w życiu wiele błędów, ale ważne jest, by stawić im czoła - powiedział Hlousek w rozmowie z "Hospodarskimi novinami".

34-letni piłkarz zaczynał karierę w SK Semily, skąd przeniósł się do FK Baumit Jablonec. W futbolowym CV ma również występy w Slavii Praga, 1.FC Kaiserslautern, 1.FC Nuernberg, VfB Stuttgart, Legii Warszawa, Viktorii Pilzno i Bruk-Bet Termalice Nieciecza. Ostatnim klubem w jego karierze był jak na razie Fastav Zlin.

RI, Polsat Sport