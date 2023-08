Polska, piłkarska kolonia we Włoszech się powiększa. Nowym piłkarzem AC Milan został pomocnik Zagłębia Lubin Mateusz Skoczylas. 16-latek trafił do ekipy Rossonerich na zasadzie transferu definitywnego.

Skoczylas nie zdążył zadebiutować jeszcze w Ekstraklasie, a już opuszcza Polskę. W tym sezonie wystąpił w jednym spotkaniu rezerw Zagłębia Lubin. Lubinianie poinformowali o sprzedaży zawodnika w swoich mediach społecznościowych.

Mateusz Skoczylas na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do AC Milan 🇮🇹



Mateusz, dziękujemy za reprezentowanie barw Miedziowych i życzymy powodzenia w dalszej karierze! ✊ pic.twitter.com/RdhUC6mBLC — Zagłębie Lubin (@ZaglebieLubin) August 7, 2023

Polski zawodnik już w ubiegłym tygodniu przebywał w Mediolanie na testach medycznych. W ostatniej chwili do gry o Skoczylasa włączył się jednak Sporting CF. Lizbończycy próbowali przebić ofertę Milanu, ale 16-latek zdecydował się na transfer do Włoch.

Skoczylas urodził się 20 września 2006 roku i jest wychowankiem rzeszowskiego klubu - Grunwald Budziwój. W 2019 roku trafił ze szkółki Stali Rzeszów do Zagłębia Lubin. W 2023 roku wraz z reprezentacją Polski do lat 17 awansował na ME w tej kategorii wiekowej. W turnieju rozgrywanym na Węgrzech strzelił trzy gole w meczach fazy grupowej. Polacy odpadli z imprezy na etapie półfinału.

16-letni pomocnik jak na razie będzie grał w drużynie Rossonerich występującej w rozgrywkach Primavery. Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu meczyki.pl, Milan ma zapłacić za Skoczylasa około miliona euro.

psl, Polsat Sport