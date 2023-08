To czarny scenariusz dla Rakowa Częstochowa! Z nimi mogą zagrać o Ligę Europy

Z drużyną Cypru, której piłkarzami są Karol Struski i Mariusz Stępiński, Raków zmierzy się w przedostatniej rundzie eliminacji Champions League 8 i 15 sierpnia. Jeśli okaże się lepszy w dwumeczu, powalczy 22/23 i 29/30 sierpnia z FC Kopenhaga, z bramkarzem Kamilem Grabarą, lub Spartą Praga o występ w fazie grupowej tych rozgrywek.

W przeciwnym razie mistrz Polski "spadnie" do Ligi Europy, w której o awans do fazy grupowej rywalizować będzie 24 i 31 sierpnia z przegranym w parze Slavan - Maccabi, które to drużyny również wciąż walczą o Champions League. Pierwsze spotkanie rozegra w tym wypadku na Słowacji albo w Izraelu.

Jeśli i na tym etapie poniesie porażkę, znajdzie się w fazie grupowej Ligi Konferencji. Tam dołączyć do niego mogą trzy inne polskie zespoły: Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Wcześniej jednak muszą przebrnąć przez 3. i 4. rundę eliminacji.

Wyniki losowania fazy play-off Ligi Europy:

SK Slavia Praha/SC Dnipro-1 - FC Zorya Luhansk

Olympiacos FC/KRC Genk - FK Cukaricki

R. Union Saint-Gilloise - FC Lugano

FC Astana/PFC Ludogorets 1945 - AFC Ajax

FK Zalgiris Vilnius/BK Hacken - Aberdeen FC

LASK - HSK Zrinjski/Breidablik

KÍ Klaksvík/Molde FK - FC Sheriff Tiraspol/ FC BATE Borisov

NK Olimpija Ljubljana/Galatasaray AS - Qarabag FK/HJK Helsinki

SK Slovan Bratislava/Maccabi Haifa FC - Raków Częstochowa/Aris Limassol FC

AEK Athens FC/GNK Dinamo - FC Copenhagen/AC Sparta Praga

AA, PAP