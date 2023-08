FC Kopenhaga i Sparta Praga to potencjalni rywale Rakowa Częstochowa w czwartej rundzie kwalifikacyjnej do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Oba zespoły zmierzą się w ramach trzeciej rundy. Nieznacznym faworytem jest drużyna z Danii. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Obie ekipy to uznane marki w Europie, którym z pewnością bardzo daleko do czołowych klubów na Starym Kontynencie, ale które posiadają bardzo duże doświadczenie na niwie międzynarodowej. Stąd bezpośrednia konfrontacja zapowiada się arcyciekawie, a smaczku tej rywalizacji dodaje fakt, że być może, któryś z tych zespołów zmierzy się w decydującej o awansie do Champions League rundzie z Rakowem Częstochowa.

ZOBACZ TAKŻE: UEFA podjęła decyzję! Mecz eliminacji Ligi Mistrzów został przełożony

Oczywiście, aby tak się stało, warunkiem koniecznym jest awans mistrzów Polski do czwartej rundy kosztem cypryjskiego Arisu Limassol. Wielu kibiców i ekspertów daje większe szanse na potencjalną konfrontację Rakowa z FC Kopenhaga. Zespół ten rozpoczął batalię o Ligę Mistrzów w drugiej rundzie, w której bez większych problemów pokonał islandzki Breidablik. Drużyna ze stolicy Danii w rodzimych zmaganiach jest wiceliderem tabeli po trzech kolejkach, mając w swoim dorobku komplet punktów.

Prażanie dopiero rozpoczynają walkę o Champions League. Dotychczas rozegrali trzy mecze ligowe, w których odnieśli komplet zwycięstw.

Oba zespoły miały już okazję rywalizować ze sobą, ale było to dawno temu - pod koniec 2009 roku w ramach fazy grupowej Ligi Europy. Wówczas dwukrotnie lepsi okazali się piłkarze ze Skandynawii, którzy wygrali u siebie 1:0, natomiast w stolicy Czech 3:0, awansując do fazy pucharowej z drugiego miejsca za PSV Eindhoven. Sparta wyprzedziła wtedy jedynie rumuński CFR Cluj.

Relacja i wynik na żywo meczu FC Kopenhaga - Sparta Praga od godz. 20:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport