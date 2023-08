Dwumecz FC Kopenhaga - Sparta Praga wyłoni potencjalnego rywala Rakowa Częstochowa w ostatniej rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Kto we wtorkowy wieczór przybliży się do Champions League? Transmisja TV i stream online z meczu FC Kopenhaga - Sparta Praga w Polsacie Sport Extra, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

FC Kopenhaga liczy na drugi z rzędu występ w fazie grupowej Ligi Mistrzów, ale musi jeszcze przejść dwie rundy eliminacyjne. W trzeciej mistrzowie Danii zmierzą się ze Spartą Praga, która we wtorkowy wieczór zainauguruje rywalizację w kwalifikacjach. Drużyna z Kopenhagi ma już za sobą dwumecz z islandzkim Breidablik, w którym triumfowała 8:3. Zwycięzca dwumeczu Sparta - FC Kopenhaga w tzw. fazie play-off eliminacji zmierzy się z lepszym z pary Raków Częstochowa - Aris Limassol.

Rywalizacja w czesko-duńskim dwumeczu zapowiada się elektryzująco, bowiem obydwie drużyny prezentują wysoką formę w lidze. Mistrzowie Czech wygrali wszystkie trzy mecze, a w ostatni weekend z Pardubicami urządzili sobie festiwal strzelecki. Dwa gole zaliczył Jan Kuchta, w bramce zadebiutował Peter Vindahl, a trener Brian Priske mógł być zadowolony z ostatniego testu przed eliminacjami LM.

Wtorkowy mecz będzie pojedynkiem przedstawicieli duńskiej myśli szkoleniowej. Priske opuścił Danię przed dwoma laty, a od roku jest trenerem Sparty, którą doprowadził do upragnionego mistrzostwa. Po drugiej stronie barykady stanie Jacob Neestrup, który od września 2022 roku trzyma ster ekipy z Kopenhagi. Prowadził już zespół w Lidze Mistrzów, kiedy mistrzowie Danii remisowali na własnym terenie z Manchesterem City czy Borussią Dortmund. FC Kopenhaga spisywała się w poprzedniej edycji Champions League bardzo przyzwoicie, ale w trudnej grupie była bez szans na awans.

Teraz Duńczycy też są głodni gry w prestiżowych rozgrywkach, a w ich składzie nie brakuje ciekawych nazwisk. W bramce wciąż prym wiedzie Kamil Grabara, który jest podporą defensywy Kopenhagi. Świetną formą imponuje Diogo Goncalves, który notuje bardzo dobre liczby w ostatnich meczach. Do tego do duńskiej ekipy dołączył Mohamed Elyounoussi, który zakończył swoją przygodę z Southampton. Jeśli do tego dołożymy wiele młodych talentów to otrzymamy mieszankę wybuchową.

Pierwszy mecz zostanie rozegrany we wtorek 8 sierpnia o godzinie 20:00 na stadionie Parken w Kopenhadze. Transmisja TV i stream online z meczu FC Kopenhaga - Sparta Praga od 19:50 w Polsacie Sport Extra, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go. Rewanż tydzień później w Pradze.

psl, Polsat Sport