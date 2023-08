Neymar podjął decyzję? Włodarze PSG już wiedzą

Neymar jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie. Nic zatem dziwnego, że doniesienia o jego możliwym transferze zawsze wzbudzają emocje. Nie inaczej jest podczas trwającego właśnie okna transferowego.

W ostatnim czasie w mediach można było przeczytać, że gwiazdor reprezentacji Brazylii już niedługo opuści szeregi ekipy ze stolicy Francji. Wygląda na to, że Neymar podjął już decyzję w sprawie swojej przeszłości. Jak podaje francuski dziennik "L'Equipe" 31-latek chce odejść z PSG, a swoją decyzję przekazał już włodarzom klubu.

Nie wiadomo jeszcze, do jakiego zespołu miałby trafić reprezentant Brazylii. Wiele wskazuje na to, że może wrócić do Barcelony, którą reprezentował w latach 2013-2017. Te doniesienia nie zostały jeszcze jednak potwierdzone.

Neymar trafił do PSG na początku sierpnia 2017 roku. Razem z paryskim zespołem zdobył między innymi pięć mistrzostw Francji i trzy puchary Francji. Brazylijczyk zakładał koszulkę PSG w 173 spotkaniach, w których strzelił 118 goli i zaliczył 77 asyst.

AA, Polsat Sport