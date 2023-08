Od 5 września w Polsacie najnowsza edycja sportowego hitu "Ninja Warrior Polska! W programie nowa nagroda. Czy ktoś zdobędzie Górę Midoryama?

W nowym sezonie "Ninja Warrior Polska" wyśrubowany poziom zawodników zapewni Widzom Polsatu mnóstwo sportowych emocji! Ich niespożyta energia, duch walki, ale także wielka przyjacielska więź to piorunujący pakiet, który udzieli się wszystkim fanom programu. W tej edycji poza weteranami toru zobaczymy na torze wiele gwiazd, a wśród nich, m.in. medalistę mistrzostw świata, tyczkarza, Piotra Liska.

Czy tym razem któryś z zawodników zmierzy się z Górą Midoriyama i czy doczekamy się pierwszego w Polsce Mistrza Ninja ze statuetką Shurikena? Jedno jest pewne, gwarantujemy energetyczne wieczory i mnóstwo sportowych emocji w każdy wtorek od 5. września o godz. 20:00!

To będzie spektakularna edycja! Na nowym torze przeszkód widzowie Polsatu zobaczą najlepszych z najlepszych, którzy z sezonu na sezon zrobili niewiarygodne postępy. W pierwszej edycji programu zawodnicy potrzebowali około 3 minut żeby pokonać tor eliminacyjny, teraz potrafią to zrobić nawet w 40 sekund! Nic dziwnego - Polscy Ninja tworzą najlepszą ligę Ninja w Europie!

W 8. sezonie z torem zmierzy się 168 zawodników i zawodniczek. Będą to giganci ninja dobrze znani z poprzednich odsłon sportowego programu, ale też debiutanci, osoby, które rozpoczęły swoją przygodę z tą dyscypliną sportową pod wpływem obejrzenia pierwszej polskiej edycji. Czy świeża krew swoimi umiejętnościami dorówna niepokonanym dotąd mistrzom? Bez względu na wiek, płeć i stopień zaawansowania, wszyscy zawodnicy mają do pokonania te same piekielnie trudne przeszkody. Każdy odcinek "Ninja Warrior Polska" składa się z toru eliminacyjnego, wyścigu Power Tower oraz z toru półfinałowego.

Nowe nagrody

Czterech najlepszych zawodników z każdego odcinka przechodzi do wielkiego finału. Ci, którzy pokonają wszystkie przeszkody mają szansę zmierzyć się z Górą Midoriyama! Wejście na 21-metrową linę w czasie poniżej 25 sekund gwarantuje tytuł Ninja Warrior Polska, trofeum Shurikena i wygraną w wysokości 200 000 złotych!



Zawodniczka lub zawodnik, który dojdzie najdalej nie zdobywając szczytu Midoriyama zdobywa tytuł Last Warrior Standing i 30 000 zł!

Zawodniczka która nie zdobędzie tytułu Last Warrior Staning, ale będzie najlepsza z kobiet zdobędzie tytuł Last Woman Standing i nagrodę w wysokości 20 000 zł!

Goście specjalni

Wśród gości specjalnych tego sezonu również najlepsi z najlepszych! Między innymi medalista mistrzostw świata, aktualny rekordzista Polski w skoku o tyczce Piotr Lisek!



Z torem ninja zmierzy się również zawodnik mieszanych sztuk walki, utytułowany strongman Mariusz Pudzianowski, raper Popek, aktor Jakub Zdrójkowski oraz popularna influencerka, zawodniczka Fame MMA Klaudia Kołodziejczyk @xsheeya.



Do walki zagrzewać będą niezastąpieni: Karolina Gilon, Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski.

Informacja prasowa