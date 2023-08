W 3. minucie Lewandowski otworzył wynik. Reprezentant Polski wykorzystał ładne podanie Raphinii i nie dał szans bramkarzowi, pokonując go strzałem z kilku metrów. Anglicy szybko wzięli się w garść i zadali dwa ciosy. W 24. i 36. minucie na listę strzelców wpisał się Oliver Skipp.

Lewandowski grał do 61. minuty, kiedy zastąpił go Ferran Torres. To właśnie ten zawodnik doprowadził do wyrównania.

Jak się okazało, to nie było ostatnie słowo podopiecznych Xaviego Hernandeza. Najpierw w 90. minucie trafił Ansu Fati, następnie kropkę nad "i" postawił Abde Ezzalzouli, dzięki czemu "Duma Katalonii" wywalczyła Puchar Gampera po raz 46. w swojej historii!

Don't say goal, say Robert Lewandowski pic.twitter.com/zbIOGKUjIe — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2023

Puchar Gampera to coroczne rozgrywki, organizowane przez "Dumę Katalonii", w ramach hołdu dla założyciela, byłego piłkarza i prezydenta klubu Joana Gampera. Pierwsza edycja miała miejsce w 1966 roku.

🏆 The Joan Gamper 2023 Trophy stays at home! pic.twitter.com/L5LLdjgX5Z — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2023

Już w najbliższą niedzielę Katalończycy zainaugurują swój sezon 2023/2024 w lidze hiszpańskiej. Czeka ich wówczas wyjazdowy mecz z Getafe.

FC Barcelona - Tottenham Hotspur 4:2 (1:2)

Bramki: Robert Lewandowski 3, Ferran Torres 81, Ansu Fati 90, Abde Ezzalzouli 90+3- Oliver Skipp 24, 36

MC, Polsat Sport