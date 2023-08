Rozgrywający na dłużej w Zawierciu. "Wnosi do zespołu nieprzebrane pokłady pozytywnej energii"

Dla pochodzącego z Gorlic siatkarza następna kampania będzie drugą spędzoną w ekipie "Jurajskich Rycerzy". Kozłowski trafił bowiem do Warty w 2022 roku. Wcześniej był zawodnikiem Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

W zespole prowadzonym przez Michała Winiarskiego Kozłowski pełnił funkcję zmiennika Miguela Tavaresa. Trzeba jednak zaznaczyć, że polski szkoleniowiec często korzystał z podwójnych zmian i wysyłał w bój doświadczonego rozgrywającego. Nie inaczej zapewne będzie tym razem, bo w czwartej drużynie minionych rozgrywek pozostał zarówno Kozłowski, jak i Tavares.

- Bardzo cieszę się, że kolejny rok spędzę w Aluron CMC Warcie Zawiercie. Chcę wykorzystać swoje doświadczenie, aby pomagać drużynie nie tylko na boisku, ale także poza nim. Mam nadzieję, że atmosfera w naszym zespole będzie w tym sezonie tak samo dobra, jak w poprzednim. A może nawet lepsza. To na pewno w wielkim stopniu pomogłoby nam w osiąganiu wymarzonych sukcesów zarówno w Polsce, jak i w europejskich pucharach - powiedział zawodnik w rozmowie z mediami klubowymi.

- Rola Michała w drużynie wykracza znacznie ponad to, co prezentuje na boisku. Wnosi do zespołu nieprzebrane pokłady pozytywnej energii oraz ogromne doświadczenie. Wierzę, że w nadchodzącym sezonie będzie pełnił rolę swego rodzaju łącznika między sztabem szkoleniowym, a młodszymi kolegami ze składu - zaznaczył natomiast prezes zawiercian Kryspin Baran, cytowany przez stronę internetową Warty.

Skład Aluron CMC Warty Zawiercie na nowy sezon prezentuje się na papierze wyśmienicie. Do śląskiego zespołu dołączyli m.in. Mateusz Bieniek, Trevor Clevenot i Karol Butryn.