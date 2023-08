Magdalena Fręch, choć nie przebrnęła kwalifikacji, ostatecznie wystąpi w turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Montrealu (pula 2,8 mln dol.). Polska tenisistka jako tzw. lucky loser znalazła się w głównej drabince i we wtorek ok. godz.21 powalczy Brazylijką Beatriz Haddad Maią o awans do drugiej rundy.