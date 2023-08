Wielka kontrowersja w Toronto! Sędzia musiał się wytłumaczyć!

Zamieszanie miało miejsce w tie-breaku pierwszego seta. Tiafoe zakończył partię efektownym drop-shotem spod siatki, jednak tenisista nie był w stanie w porę wyhamować i... wpadł na nią z całym impetem. Choć najpierw sędzia podyktował punkt na konto przeciwnika, szybko zmienił swoją decyzję.

Kanadyjczyk był zdezorientowany i domagał się od głównego arbitra wytłumaczenia. - Proszę o chwilę, to skomplikowane... Ta część siatki nie liczy się jako dotknięcie - starał się uspokoić obu zawodników sędzia Fergus Murphy, którzy niecierpliwili się przy jego stanowisku.

Do wyjaśnień dołączył również inny sędzia. - Tiafoe dotknął siatki, ale w obszarze, który jest uważany za stały element, więc teoretycznie nie popełnił błędu - potwierdził Tony Cho.

Raonic, który w rezultacie przegrał pierwszego seta, nie mógł pogodzić się z tą decyzją i do samego końca starał się przekonać sędziów do swojej racji, jednak ci pozostali nieugięci. - W meczu deblowym byłby to błąd, ale nie w singlu - zakończył dyskusję Murphy.

HS, Polsat Sport