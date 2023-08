W meczu pierwszej rundy turnieju WTA w Montrealu naprzeciwko siebie staną Danielle Collins i Elina Switolina. Która zawodniczka awansuje do kolejnego etapu rywalizacji? Relacja i wynik na żywo meczu Danielle Collins - Elina Switolina na Polsatsport.pl.

Collins by dostać się do turnieju w Montrealu, musiała przejść przez kwalifikacje. Tam jej przeciwniczkami były Eugenie Bouchard oraz Emina Bektas. W obu pojedynkach plasująca się na 48. miejscu w rankingu WTA zawodniczka potrzebowała dwóch setów, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Switolina natomiast ostatnio występowała na kortach w Waszyngtonie. Ukraińska tenisistka dotarła do ćwierćfinału imprezy w Stanach Zjednoczonych. Tam lepsza od niej okazała się Jessica Pegula.

Warto zaznaczyć, że już wiadomo, na kogo w następnej rundzie turnieju w Montrealu trafi triumfatorka tego pojedynku. Rywalką Collins lub Switoliny będzie Maria Sakkari.

Relacja i wynik na żywo meczu Danielle Collins - Elina Switolina na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

AA, Polsat Sport