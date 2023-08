Turniejem w Toronto Carlos Alcaraz zainauguruje przygotowania do obrony tytułu US Open. Hiszpan po triumfie w Wimbledonie wydaje się być głównym faworytem do zwycięstwa w Nowym Jorku. Papierkiem lakmusowym formy lidera rankingu ma być występ na kortach w Toronto. W pierwszym meczu Alcaraz zmierzy się z Benem Sheltonem. Relacja na żywo z meczu Alcaraz - Shelton na Polsatsport.pl. Początek nie wcześniej niż o godzinie 23:00.