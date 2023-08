Hubert Hurkacz walczy o awans do trzeciej rundy turnieju ATP w Toronto. Czy to mu się powiedzie? Relacja i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Miomir Kecmanović na Polsatspotr.pl. Początek około godziny 19:00.

W pierwszej rundzie Hurkacz pokonał Aleksandra Bublika z Kazachstanu 6:3, 7:6 (7-2 ). Mecz trwał 77 minut.

Polak wiedział, że jego kolejnym rywalem będzie niżej klasyfikowany zawodnik. Mógł to być albo Chilijczyk Cristian Garin (101.), albo Serb Miomir Kecmanovic (44.).

Pojedynek wygrał zawodnik z Bałkanów i to on będzie przeciwnikiem wrocławianina. Do tej pory obaj tenisiści spotkali się dwukrotnie. W oby przypadkach lepszy był Serb, który wygrywał w 2019 i w 2020 roku.

JŻ, Polsat Sport