Od początku turnieju w Toronto Hubert Hurkacz potwierdza wysoką formę którą prezentował w zakończonym niedawno Wimbledonie. Dobra dyspozycja fizyczna najlepszego polskiego tenisisty sprawiła, że postanowił on wziąć również udział w grze deblowej. Wespół z Chorwatem Mate Paviciem zmierzy się w drugiej rundzie turnieju z Wesleyem Koolhofem i Nealem Skupskim. Relacja i wynik na żywo z meczu Hubert Hurkacz/Mate Pavić - Wesley Koolhof/Neal Skupski na Polsatsport.pl.

Hurkacz nie próżnuje i stara się maksymalnie wykorzystać okres przygotowań do zbliżającego się US Open. Turniej w Toronto ma być dla Polaka testem przed amerykańskim szlemem. Nie jest wykluczone, że Hurkacz w Nowym Yorku wystąpi również w grze deblowej.

Jeśli Hurkacz zdecyduje się na start w US Open również w grze deblowej, to w przypadku porażki w turnieju singlistów, wciąż będzie liczył się w walce o najwyższe cele. Z tego względu w Toronto postanowił wrócić do współpracy z Mate Paviciem. Polak wraz z Chorwatem ostatni raz rywalizowali w ubiegłorocznym turnieju w Stuttgarcie, w którym obaj okazali się najlepsi. W pierwszym meczu w Toronto pokonali brytyjsko-fiński duet Lloyd Glasspool i Harrim Heliovaara.

O awans do trzeciej rundy turnieju Hurkacz i Pavić zagrają z holendersko-brytyjskim duetem Wesley Koolhof/Neal Skupski. Czy najlepszego polskiego singlistę stać na dobry wynik również w deblu?

Relacja i wynik na żywo meczu Hurkacz/Pavić - Koolhof/Skupski na Polsatsport.pl. Początek o godz. 22:00.

K.P, Polsat Sport