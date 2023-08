Grecki tenisista przybył do Toronto, gdzie wystąpi w turnieju ATP 1000, jako zwycięzca turnieju w meksykańskim Los Cabos. Zanotował tam dziesiąte w karierze zwycięstwo w imprezie pod egidą ATP, przerywając serię pięciu finałowych porażek.

We wtorek Tsitsipas poinoformował, że w jego sztabie szkoleniowym doszło do bardzo poważnej zmiany. Grek po latach współpracy rozstał się z trenerem - swoim ojcem Apostolosem. Zastąpi go finalista US Open i Wimbledonu Australijczyk Mark Philippoussis.

Pierwszym rywalem "na nowej drodze życia" Tsitsipasa będzie Gael Monfils. Doświwadczony Francuz najlepsze lata kariery ma już za sobą, ale w pierwszej rundzie w Toronto ograł w trzech setach Chrisa Eubanksa.

Bilans bezpośrednich meczów to 2-1 na korzyść Tsitsipasa.

Relacja i wynik na żywo z meczu Stefanos Tsitsipas - Gael Monfils na Polsatsport.pl. Początek spotkania około 20:00.

psl, Polsat Sport