Chemik Police stawia na doświadczenie! Mocny skład na Grand Prix w Gdańsku

Ekipa z Polic to piąta siła ubiegłego sezonu TAURON Ligi. "Chemiczki" dość późno zaczynają przygotowania do nowych rozgrywek w przeciwieństwie do innych drużyn i w Gdańsku wystąpią one jeszcze przed pierwszymi zajęciami przygotowawczymi.

Ten fakt mógł mieć niebagatelny wpływ na ostateczną selekcję składu. Chemik na turnieju, który rozpocznie się 12 sierpnia, stawi się w solidnym, doświadczonym "na piasku" składzie. Tylko dwie zawodniczki w kadrze są członkiniami drużyny halowej - Iga Wasilewska oraz Monika Jagła. Reszta pań specjalizuje się w grze plażowej, dlatego policzanek pod żadnym pozorem nie można lekceważyć.

W fazie grupowej Chemik zmierzy się z mistrzem Polski, czyli ŁKS-em Commercecon Łódź, a także z MOYA Radomką Radom i UNI Opole.

Kadra Chemika na PreZero Grand Prix PLS:

1. Iga Wasilewska

2. Monika Jagła

3. Aneta Kaczmarek

4. Justyna Tylutki

5. Izabela Błasiak

6. Martyna Kłoda

7. Dorota Strąg

8. Joanna Wiatr

HS, Polsat Sport