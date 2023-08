Druga porażka polskich koszykarzy z Turcją

Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po raz drugi z Turcją, tym razem 73:98 (16:28, 26:16, 13:30, 18:24), w meczu towarzyskim rozegranym w Stambule. We wtorek Biało-Czerwoni ulegli 84:87. Był to ostatni sprawdzian Polaków przed rozpoczynającym się w niedzielę w Gliwicach turniejem prekwalifikacji do igrzysk olimpijskich Paryż 2024.