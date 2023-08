Katowicki rynek będzie areną zmagań koszykarzy

"Dla mieszkańców to świetna okazja, by wziąć udział w otwartym wydarzeniu. Warto przypomnieć, że to w Katowicach polskie koszykarki cieszyły się ze zdobycia tytułu mistrzyń Europy (1999). Już teraz zapraszam też do Spodka na EuroBasket 2025, w którym nasza męska reprezentacja rozpocznie zmagania w europejskim championacie" – powiedział prezydent miasta Marcin Krupa.

W turnieju finałowym open mężczyzn zagra 16 najlepszych drużyn, wyłonionych w turniejach kwalifikacyjnych cyklu LOTTO 3x3 QUEST. Wielki finał całej trasy już po raz trzeci z rzędu odbędzie się w Katowicach, gdzie wybudowane zostaną trzy boiska i trybuny na blisko 1000 miejsc.

"Cieszymy się, że finał LOTTO 3x3 QUEST zostanie rozegrany ponownie na katowickim Rynku. Jest to miejsce wyjątkowe dla wszystkich uczestników, zawodnicy podkreślają, że turnieje rozgrywane tutaj mają swój klimat. Tegoroczna edycja to rekordowa liczba 20 turniejów kwalifikacyjnych oraz turniej finałowy. Spodziewamy się zaciętej rywalizacji o tytuł mistrza oraz o bilet na turniej FIBA 3x3 World Tour Masters w rumuńskiej Konstancy w dniach 9-10 września" – zaznaczył prezes PZKosz Radosław Piesiewicz.

Turniej w Katowicach będzie również obejmował rywalizację na poziomie młodzieżowym, w kategoriach wiekowych U15, U17 i U23.

Kwalifikacje zaplanowano na piątek, a dwa kolejne dni przyniosą ostateczne rozstrzygnięcie w rywalizacji męskiej. Natomiast 14 i 15 sierpnia w tym samym miejscu grać będą koszykarki w ramach cyklu Women's Series.

Do tej pory odbyło się już 15 turniejów z udziałem drużyn reprezentacyjnych, w tym Polek. Na podstawie zdobytych punktów wyłonieni zostaną uczestnicy zawodów finałowych w Ułan-Bator w Mongolii (16-17 września). W Katowicach zagra 16 ekip.

Dla biało-czerwonych będzie to szósty turniej w tym sezonie, rywalkami będą m.in. Chinki, Niemki, Amerykanki i Hiszpanki.

Po kwalifikacjach 12 ekip zostanie podzielonych na cztery grupy. Polskę reprezentować będą Klaudia Gertchen, Aldona Morawiec, Klaudia Sosnowska i Weronika Telenga, trenerem zespołu jest Bartłomiej Koziatek.

W niedzielę transmisja na sportowych antenach Polsatu.

JŻ, PAP